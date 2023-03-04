Нанесенная травма глаз петербуржцу на Большом Сампсониевском проспекте стала уголовным делом

Неизвестные хулиганы избили 17-летнего петербуржца и причинили ему серьезные травмы глаз. По факту инцидента расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, его ход и результаты поставлены на контроль прокуратуры Выборгского района Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером в пятницу, 3 марта. По данным источника в правоохранительных органах, у молодого человека диагностировали ожог плеча, конъюнктивит, гематомы и роговицы обоих глаз.

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