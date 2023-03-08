На Кубани освещение имеют 68% городских улиц

На конец 2022 года общая протяженность улиц, проездов, набережных в городах Кубани составила 9 тыс. км, из них доля освещенных частей — 68,4%, сообщает Краснодарстат в пресс-выпуске «О благоустройстве городских населенных пунктов края».

Доля замощенных частей составила 86,6%, а с усовершенствованным покрытием — 56,3%.

Зеленые насаждения на конец прошлого года составили 10,5% площади земель в городской черте (18 тыс. га), из них 27,1% приходится на парки, сады, скверы и бульвары, а 21,3% — на озеленение автомобильных дорог местного значения.

Андрей Ульченко

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