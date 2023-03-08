Школу искусств по улице Сормовской в Краснодаре отремонтируют в этом году

ДШИ № 11 им. Арно Бабаджаняна будет отремонтирована по национальному проекту «Культура». В здании обновят фасад, заменят сети электроснабжения и освещения. На ремонт выделено более 21 млн руб. Работы будут завершены в 2023 году, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

«Лепные элементы на фасаде здания отреставрируют и покрасят. Также заменят проводку и лампы освещения — это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети», - сообщила начальник управления культуры города Ирина Удовицкая.

Это учреждении дополнительного образования посещают 556 детей. Здесь они проходят обучение игре на музыкальных инструментах, сольному, хоровому, эстрадному пению, а также изобразительному искусству и хореографии.

В прошлом году вокруг территории школы было заменено ограждение, сейчас оно отвечает требованиям антитеррористической защищенности объекта дополнительного образования.

Андрей Ульченко

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