Путин в Кремле вручил государственные награды россиянкам

Президент Владимир Путин в Кремле в честь 8 Марта вручил государственные награды гражданкам России. Награды получили многодетные матери, медработницы, журналистки, женщины-военные и сотрудницы силовых ведомств, работницы промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

Звание «Мать-героиня» получили Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Орден Мужества — корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, орден Пирогова — главврач детской больницы в Луганской области Людмила Белецкая.

Президент особенно отметил госпожу Луговскую. В октябре 2022 года она в составе группы журналистов была ранена при взрыве в Мелитополе — тогда ей было 16 лет.

«Поражает смелость и юной журналистки из Херсона Влады Андреевны Луговской, которая, невзирая на опасность, работала в непосредственной близости от зоны военных действий. Хочу выразить признательность всем отважным женщинам, избравшим для себя путь военных корреспондентов»,— заявил президент (цитата по сайту Кремля).

Орден Дружбы вручили Галине Алексеевой из музея «Ясная Поляна», а также министру образования и науки Запорожской области Елене Шапуровой. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили Ирина Еремина c Туламашзавода, полковник полиции Олеся Лоскутова, сотрудница приборостроительного завода Ольга Петрова.

Медаль Суворова вручили медсестре Кристине Ким, медаль Жукова — начальнику отдела воинской части Западного военного округа Татьяне Чубченко. Преподаватель класса флейты Наталья Батерина получила медаль Александра Пушкина.

Анастасия Ларина