Почти 40% уральцев отмечают дискриминацию женщин на рынке труда

39% жителей Уральского федерального округа, принявших участие в опросе, проведенном Headhunter, заявили, что в их профессиональной сфере женщины подвергались дискриминации. В частности, их могли реже принимать на работу, реже повышать им зарплату и повышать в должности. Наиболее часто на такие факты указывали представители сфер искусства, масс-медиа, юристы, банковские служащие, говорится в сообщении hh.ru.

Вместе с тем каждый пятый признался, что раньше случаев гендерной дискриминации в организациях было много, однако за последний год их стало меньше. Причем особенно заметно снижение показателя среди руководящего состава.

Среди мужчин о наличии явной дискриминации в отношении женщин заявили лишь 16% респондентов, в то время как среди женщин – 44%.