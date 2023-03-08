Петербургский режиссер Николай Русский умер в возрасте 40 лет

Театральный режиссер и актер Николай Русский умер в Тамбове на 41 году жизни. Об этом 7 марта сообщил на своей странице в соцсетях художественный руководитель воронежского Никитинского театра Борис Алексеев.

«Его метод работы, репетиции были наполнены любовью к каждому из нас. Всегда музыкальные, вокальные пластические, сложные, филологические — его спектакли стали лицом нашего театра, помогли определить стиль и направление всей дальнейшей работы. Коля Русский безусловно большая часть жизни Никитинского театра, соавтор, вдохновитель»,— пишет господин Алексеев.

По его словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Николай Русский окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Дебютная работа режиссера была отмечена премией «Золотой софит». Его постановки были показаны не только в Петербурге, но и в Краснодаре и Екатеринбурге.

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