«Краснодог» стерилизует тысячу бродячих кошек на Кубани

Ветеринарная клиника получила краевой грант на стерилизацию 800 уличных кошек и 200 котов. Мероприятия должны быть выполнены за три месяца, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Во время операции животные будут чипированы. Сумма гранта не уточняется.

В 2023 году на грантовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае направят 241 млн руб. Региональный грантовый оператор намерен провести четыре конкурса среди НКО.

В феврале на отлов и содержание бродячих собак Новороссийску было выделено 10 млн руб. Муниципалитет получил субвенцию из краевого бюджета.

Андрей Ульченко

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