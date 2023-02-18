На отлов и содержание бродячих собак Новороссийску выделено 10 млн рублей

Муниципалитет получил субвенцию из краевого бюджета на обращение с бродячими животными в размере 10 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.

На портале Госзакупок уже размещено соответствующее предложение. В рамках муниципального контракта победитель конкурса будет должен выполнить мероприятия по отлову и содержанию, вакцинации, стерилизации, маркированию и возврату на прежнее место безнадзорных животных. Их содержание ограничено 26 сутками.

В мае 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов подготовить территории для строительства приютов для безнадзорных животных.

Андрей Ульченко

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