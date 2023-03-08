Магазин алкоголя в Красновишерске на второй год работы показал выручку в 3,1 млрд рублей

ООО «Норд», управляющее одноименным продуктовым магазином в Красновишерске, раскрыло информацию о финансовых результатах. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании от продаж в 2022 году составила 3,1 млрд руб., чистый убыток — 35 млн руб. Годом ранее ООО продемонстрировало выручку 145 тыс. руб. и чистый убыток 175 тыс. руб.

ООО «Норд» с уставным капиталом 250 тыс. руб. было учреждено в Красновишерске в августе 2021 года уроженкой Прикамья Еленой Пачгиной. Компания имеет статус микропредприятия, среднесписочная численность сотрудников на конец 2021 года составляла четыре человека. Среди видов деятельности общества указаны розничная торговля алкогольными напитками, продажа пива, розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах. Госпожа Пачгина как индивидуальный предприниматель занимается также лесоводством, лесозаготовками и деятельностью легкового такси.