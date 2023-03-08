Индекс Rapaport для мелких бриллиантов в феврале вырос на 3,5%

Индекс RapNet Diamond (RAPI) для бриллиантов весом 0,30 карата в феврале увеличился до 3,5%. Этому способствовало оживление спроса на них в Китае. Об этом сообщило агентство Rapaport, внимание на это обратило Frank Media.

С начала года мелкие бриллианты подорожали на 6,7%. По сравнению с данными за прошлый год этот показатель ниже на 8%. При этом динамика цены для более крупных бриллиантов негативная: индекс для камней в 1 карат понизился на 0,1% за месяц и на 21,7% год к году. Индекс для бриллиантов в 3 карата упал на 1% и 15,2% соответственно.

По оценке Rapaport, рынок алмазного сырья в феврале был стабилен на фоне дефицита, вызванного сокращением поставок алмазов АЛРОСА. Санкции против алмазов российского происхождения могут стимулировать спрос на поставки из других стран.

Огранщики увеличивают производство бриллиантов, ожидая роста спроса во второй половине года. De Beers поднимает цены на мелкое сырье второй месяц. Цены растут и на аукционах. Вместе с тем дилеры продолжают сохранять осторожность из-за экономической неопределенности в США.

Однако Rapaport приводит данные Mastercard, согласно которым покупки бриллиантов в День святого Валентина способствовали росту продаж ювелирных изделий в США. В январе продажи выросли на 6,5% год к году.

Анастасия Ларина