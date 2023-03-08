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В Ярославле на стадионе «Шинник» запретили проводить матчи

Комиссия Футбольной национальной лиги по оценке качества футбольных полей 7 марта временно приостановила проведение матчей на стадионе «Шинник» в Ярославле. Причиной стало несоответствие футбольного поля критерию Стандарта РФС «травяное покрытие». Об этом сообщили в социальных сетях ярославского клуба «Шинник».

Фото: Пресс-служба ФК «Шинник»

Фото: Пресс-служба ФК «Шинник»

«В настоящий момент клубом проводятся оперативные мероприятия по определению места проведения матча 22 тура МЕЛБЕТ-Первой лиги сезона 2022-2023 годов «Шинник» г. Ярославль – «Енисей» г. Красноярск и подготовки необходимых документов для проведения матча на резервном стадионе»,— говорится в сообщении.

Алла Чижова

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