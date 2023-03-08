Минцифры предложило меры по предустановке Rustore на все продаваемые в РФ гаджеты

Минцифры предложило набор мер, которые сделают предустановку российского магазина приложений Rustore обязательной, даже если их установка не предусмотрена или запрещена правообладателем ПО. Проект постановления опубликован на портале нормативных актов.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, эти меры необходимы, «чтобы исключить уклонения от предварительной установки программ со стороны изготовителей технически сложных товаров под предлогом запрета или иного ограничения на такие действия в договоре с правообладателем операционной системы».

Сейчас при установке приложения через Rustore запрашивается согласие пользователя, поскольку приложение не интегрировано с операционной системой устройства. Интеграция нужна, чтобы приходили корректные пуш-уведомления и автоматические обновления.

Проект, разработанный Минцифры, также предусматривает обязательную установку Rustore на планшеты и Smart TV. Кроме того, проект предусматривает обязательную предустановку приложения «Честный знак».

В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство работает над созданием аналогичного европейскому Digital Markets Act, который обязывает Apple давать разрешения на установку приложений сторонних маркетплейсов.

Анастасия Ларина