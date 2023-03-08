Экс-главу комитета финансов Выборга осудили на 12,5 лет за мошенничество

Бывшего председателя комитета финансов администрации МО «Выборгский район» Александра Болучевского признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

По версии следствия, Болучевский с 2014 по 2018 годы вносил в документы ложные сведения о якобы выполненных работах по капитальному ремонту зданий и помещений в Выборге. Бюджетные деньги при этом переводились на счета подконтрольных ему фирм. В общей сложности Болучевскому была передана сумма свыше 191 млн руб.

Суд признал его виновным в совершении ряда преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Болучевскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил экс-чиновнику занимать определенные должности на восемь лет.

Бывшего главу комитета финансов задержали еще в сентябре 2020 года. Весной прошлого года суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки, мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог.

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