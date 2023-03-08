«В центе внимания будет сумасшедшее противостояние ПСЖ и "Баварии"»

«Челси» и «Бенфика» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов. Португальская команда, как и ожидалось, обыграла дома «Брюгге» с крупным счетом 5:1, а лондонский клуб оставил не у дел «Боруссию» на «Стэмфорд Бридж» — 2:0. За всем, что происходит в самом престижном турнире континента, следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ

По поводу фамилии главного тренера «Челси» Грэмма Поттера шутили уже тысячу раз. Но как тут ни вспомнить о магии, когда футболисты лондонского клуба выходят один на один, бьют по пустым воротам и все равно не забивают. В первом тайме ответного матча с «Боруссией» «Челси» должен был отправлять в ворота соперника три, а то и четыре мяча. Но забил лишь однажды Рахим Стерлинг, после множества попыток все-таки поразив ворота немцев.

Что ж, у всех сказочных историй про юного волшебника всегда был счастливый финал, а в реальности футбольные сценаристы добавили этому Поттеру звезд более чем на €0,5 млрд, да и фортуна во второй половине встречи наконец повернулась к «Челси» нужным местом. И даже когда Хаверц не забил пенальти, то арбитр заставил игрока ударить еще раз, так как футболисты «Боруссии» вбежали в штрафную раньше времени. 2:0, и тот, кто ставил на «Челси», в итоге оказался прав.

Одно из самых популярных пари в «Лиге ставок» все-таки зашло — «Челси» в четвертьфинале, где Поттера ждут новые приключения на пути к чемпионскому кубку огня. На пути к трофею находится и «Бенфика». Но в том, что команда обыграет на своем поле «Брюгге», мало кто сомневался. Так что 5:1 в пользу португальцев нужно принять как должное.

Вечером 8 марта мы узнаем названия еще двух клубов, которые выйдут в четвертьфинал Лиги чемпионов. И в центе внимания, конечно, будет сумасшедшее противостояние ПСЖ и «Баварии». В Париже «Мюнхен» выиграл с минимальным счетом 1:0, но сейчас в строю французской команды будет ключевой игрок Килиан Мбаппе, который в первой игре выходил лишь на замену и даже забивал, правда, из офсайда.

В этот раз Мбаппе обещал хет-трик, но это не сделало ПСЖ фаворитом противостояния. Букмекерская компания «Лига ставок» дает на победу «Пари Сен-Жермена» коэффициент 3,8, а выход французской команды в следующий раунд можно взять за 5.

Но любители камбэков и красивых историй должны быть осторожны. Шансы «Баварии» продолжить борьбу в Лиге чемпионов выше даже при наличии в составе ПСЖ Лионеля Месси и Мбаппе, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Фаворит — "Бавария". Причины следующие: результат первого матча, больший международный опыт, кроме того, не все лидеры "Пари Сен-Жермена" смогут сыграть в этой игре. И большой психологический пресс, который давит на ПСЖ, вряд ли позволит команде сыграть в полную силу».

Так что выход «Баварии» с коэффициентом чуть выше 1 в «Лиге ставок» выглядит надежнее, так же как и домашняя победа хозяев за 1,82. В другой встрече дня, где «Тоттенхем» принимает «Милан», фаворит тоже вроде как есть. Первый матч в Италии «Милан» выиграл 1:0, но хватит ли этого для того, чтобы пройти дальше? Все-таки вероятность того, что на своем поле британская команда сыграет агрессивнее и сможет победить, высока. Не просто так в матче 8 марта коэффициент на победу хозяев в «Лиге ставок» — 1,98, а на успех «Милана» — выше 4.

А вот если смотреть расклады на выход в 1/4, то здесь уже успех «Милана» идет за 1,6, а «Тоттенхема» — за 2,4. Все-таки гол, забитый «Миланом» дома, может сыграть свою роль, уверен футбольный эксперт Игорь Шалимов: «"Тоттенхэм" все-таки играл на выезде. Как ни крути, но "Милан" в обороне выгрызали победу. Хотя у англичан были моменты, они самоотверженно отстояли результат 1:0, который, в принципе, может их и устроить».

Если «Милан» попытается сохранять минимальное преимущество, то матч может получиться не самым результативным. В этом уверены многие эксперты. Поэтому игру «Тоттенхем»—«Милан» можно будет увидеть лишь на спутниковом канале «Футбол 1». Федеральный же телеканал «Матч ТВ» будет вести прямую трансляцию из Мюнхена, где «Бавария» сразится за выход в четвертьфинал с ПСЖ.

Обе встречи начинаются в 23:00. Пропустить такое зрелище невозможно, поэтому я заранее прошу прощения у всех женщин страны за то, что многие мужчины, несмотря на 8 Марта, проведут этот праздничный вечер за просмотром фееричного футбола.