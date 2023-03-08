Пассажирка автомобиля получила смертельную травму в ДТП в Ижевске

Серьезная дорожная авария произошла 8 марта около 0:40 в Ижевске на нерегулируемом перекрестке улиц Гагарина и Планерной. Как сообщает ГИБДД Удмуртии, по предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем BMW под управлением 19-летнего молодого человека.

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В результате ДТП 36-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля получила смертельную травму. Пострадали в аварии водитель и два взрослых пассажира этого автомобиля, их госпитализировали. Водитель автомобиля BMW не пострадал.

По факту происшествия проводится расследование.