В Китае выступили против планов Германии запретить использовать компоненты Huawei и ZTE для сетей 5G

Правительство Китая крайне недовольно из-за сообщений о планах немецких властей запретить использовать оборудование Huawei и ZTE при расширении сетей 5G в стране. Власти Китая назвали подобное решение поспешным. Заявление об этом опубликовало посольство Китая в Германии.

«Мы обратили внимание на сообщения немецких СМИ о том, что правительство ФРГ намерено запретить китайским технологическим компаниям участвовать в строительстве ключевой инфраструктуры в Германии. Если эта информация соответствует действительности, то Китай очень озадачен и крайне недоволен поспешным решением, безосновательно принятым правительственными ведомствами Германии»,— сказано в заявлении (перевод по ТАСС).

В посольстве добавили, что выступают решительно против злоупотребления властью правительством Германии для вмешательства в рыночные отношения. Там отметили, что на долю Huawei приходится около 60% оборудования для сетей 5G в Германии. В дипмиссии заявили, что надеются, что Германия создаст справедливую и открытую бизнес-среду для китайских компаний.

Накануне Reuters и Zeit Online сообщили, что власти Германии по соображениям национальной безопасности могут ввести запрет на использование оборудования и компонентов Huawei и ZTE в местных сетях пятого поколения (5G). Ранее аналогичные меры приняли в Великобритании и Швеции.

Олеся Павленко