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Коммерсантъ FM
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Шольц считает, что военный конфликт России и Украины продлится долго

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военный конфликт России и Украины будет продолжаться еще долгое время. Он добавил, что на этом фоне Германии нужно ставить производство оружия и боеприпасов на постоянную основу.

«Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе»,— сказал Олаф Шольц на встрече с согражданами в Котбусе (цитата по ТАСС).

Представители российской власти говорили, что готовы начать переговоры с Украиной без предварительных условий, на «основе той реальности, которая существует». Украина отказывается вести переговоры, пока Россия не выведет свои войска с ее территорий. В декабре 2022 года в США говорили, что пока не видят перспектив дипломатического урегулирования конфликта.

Олеся Павленко

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