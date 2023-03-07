«Потреблять по необходимости и по средствам»

В 2022 году жителям Татарстана было выдано 1,18 млн новых кредитов на общую сумму 330 млрд руб. Это оказалось на 24% меньше, чем годом ранее. Такие данные опубликовало Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Жители Татарстана стали значительно реже брать кредиты наличными, а также оформлять займы на покупку квартир и автомобилей. Хотя увеличилось число выпущенных новых кредитных карт. Как указывают эксперт, в прошлом году рынок кредитования «пережил массу шоков», в том числе – из-за западных санкций в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. В результате россияне стали «потреблять лишь по необходимости и по средствам», указывают они. Эксперты ожидают, что в 2023 году рынок кредитования «будет показывать более позитивную динамику, поскольку уже успел наработать практику адаптации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ОКБ (в его базе хранится более 593 млн кредитных историй 91 млн граждан), в Татарстане в 2022 году было выдано 1,18 млн новых кредитов общим объемом 329,7 млрд руб. Если сравнивать с предыдущим годом, то количество займов уменьшилось на 11% (с 1,33 млн), а их объем — на 24% (с 431,7 млрд руб.).

Всего в России в прошлом году было выдано 41,93 млн кредитов, что на 9% меньше, чем в 2021 году. Общий объем кредитования сократился на 24% — до 11,25 трлн руб.

Среди регионов по общим объемам кредитования лидером осталась Москва, в которой заемщики взяли 3,22 млн кредитов на сумму 1,48 трлн руб. На втором месте — Московская область (2,62 млн кредитов на 980,14 млрд руб.) на третьем — Санкт-Петербург (1,67 млн кредитов на 664,45 млрд руб.). Татарстан, как и год назад, занял шестое место, уступив также Краснодарскому краю и Свердловской области. При этом в Москве был зафиксирован самый большой спад кредитования (-28%), а в Краснодарском крае — наименьший (-18%).

Выдача кредитов наличными сократилась еще более заметно. В Татарстане за год банки выдали 395 тыс. таких займов на общую сумму 113,9 млрд руб. В целом по РФ было выдано 15,61 млн кредитов наличными на 4,44 трлн руб. В республике число выданных кредитов сократилось на 24%, а объем — на 37%. Также на 17% снизился средний чек кредита наличными. По итогам прошлого года он составил 288 тыс. руб. (в 2021 году — 347 тыс. руб.). Средний размер займа по РФ сократился до 285 тыс. руб., а в Москве — до 472 тыс. руб.

В сегменте POS-кредитов (потребительские займы, которые выдаются в торговых точках) сокращение объемов составило 23% в целом по РФ — до 257,2 млрд руб. В то числе 162 тыс. таких кредитов было выдано в Татарстане на общую сумму 8,23 млрд руб. По республике количество новых кредитов снизилось на 28%, а общий объем — на 20%. В то же время средний чек POS-кредита в Татарстане вырос на 10% за минувший год: с 46 тыс. руб. до 51 тыс. руб.

Объемы ипотечного кредитования в Татарстане по итогам 2022 года снизились на 15% — до 143,4 млрд руб. А в целом по России снижение составило 20% (до 4,38 трлн руб.). Количество ипотечных кредитов в республике сократилось до 42,6 тыс., на 30% (в 2021 году в ипотеку было оформлено 63,4 тыс. объектов недвижимости). Однако средняя стоимость кредита на ипотеку выросла на 26%: с 2,67 млн руб. до 3,37 млн руб. По темпам роста среднего чека Татарстан обошел Москву, где средняя стоимость кредита увеличилась на 14% (6,86 млн руб.). В то же время в Краснодарском крае средний размер ипотечного кредита вырос сразу на 42% (до 3,95 млн руб.).

Количество автокредитов в Татарстане в 2022 году уменьшилось на 37% — до 22,1 тыс. Общий объем кредитования составил 22,6 млрд руб., что на 32% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость автомобиля в кредит соответственно увеличилась на 7% — с 960 тыс. руб. до 1,02 млн руб. При этом в некоторых регионах число автокредитов снизилось за год более чем вдвое.

Единственный сегмент, где наблюдался рост денежных объемов, это оформление новых кредитных карт. В 2022 году в целом по РФ было оформлено 19,8 млн кредиток, в Татарстане — 561 тыс. Рост как в республике, так и по стране составил 15%. Общий объем одобренный лимитов в Татарстане составил 41,6 млрд руб., в России — 1,6 трлн руб. (рост 12% и 14%). В то же время средний чек в этом сегменте в Татарстане сократился на 3% — до 74 тыс. руб., в среднем по стране — на 1% (до 84 тыс. руб.). По сумме кредитования в этом сегменте Татарстан уступил Башкирии, где общий одобренный лимит превысил 43 млрд руб.

«На потребительские настроения россиян в минувшем году влияло сразу большая масса факторов»,— объясняет директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, в 2022 году «рынок пережил массу шоков и из-за санкционного давления, и ухода множества иностранных компаний, и геополитической неопределенности, и миграционных настроений некоторых категорий граждан». Поэтому в целом снижение объема выданных кредитов на 24% это «ожидаемый результат», считает эксперт. Господин Жарский отмечает, что «для сектора это неблагоприятный показатель, так как источники дохода кредиторов от выдачи займов также существенно снизились».

«Снижение среднего размера кредита связано с переходом заемщиков на консервативно-сдержанную модель потребления, в ходу сейчас тенденция – потреблять лишь по необходимости и по средствам, соответственно, и займы становятся меньше»,— полагает директор экспертной группы. Кроме того, «банки сейчас стали более внимательно смотреть на персональный кредитный рейтинг заемщика и сами не заинтересованы в формировании условий для увеличения портфеля проблемных долгов». Господин Жарский предполагает, что в 2023 году рынок кредитования будет показывать более позитивную динамику, поскольку «уже успел наработать практику адаптации и выстраивания новых подходов для потенциальных заемщиков». Однако он также не исключает «просадку», но «она будет не такая значительная как по итогам 2022 года».

Господин Жарский добавляет, что рынок автокредитования «ожидаемо просел в связи с ситуацией в автопроме». «На текущий момент рынок постепенно оживает за счет параллельного импорта и появления новых марок автомобилей. Поэтому полагаю, что сектор автокредитования также добавит позитива»,— заключает он.

Кирилл Антонов