Сеймур Херш пообещал публикацию нового материала про взрывы на «Северных потоках» на следующей неделе

Журналист Сеймур Херш, приобретший известность в российской медиасфере после публикации статьи с обвинением властей США во взрывах на «Северных потоках», опубликует новый материал на следующей неделе. Об этом он рассказал «Известиям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сеймур Херш в 2007 году

Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters Сеймур Херш в 2007 году

Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

«Я написал это расследование. И я опубликую новое расследование по этой теме на следующей неделе»,— сказал Сеймур Херш российскому изданию.

Его также попросили прокомментировать сегодняшний материал The New York Times о том, что к взрывам на магистралях, вероятно, причастна неназванная проукраинская группировка. Назвав журналистов NYT тупыми, Сеймур Херш сказал, что не видел эту статью.

Позднее после беглого ознакомления со статьей NYT, во время которого он вслух прочитал отдельные фразы из текста («спецслужбы предполагают», «проукраинская группировка»), Сеймур Херш рассмеялся.

8 февраля на платформе Substrack вышла статья Сеймура Херша, в которой он обвинил власти США и Новрегии в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Текст 85-летнего журналиста получил широкий резонанс в российских СМИ, а также стал предметом критики за бездоказательность и использование сомнительных источников.

О личности Сеймура Херша — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».