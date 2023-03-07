Краснодар встал в 10-балльных пробках

Во вторник, 7 марта, в Краснодаре образовались 10-балльные пробки. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», основные заторы наблюдаются в центре города.

Фото: «Яндекс.Пробки»

Пробки образовались на улицах: Красная, Тургенева, Северная, Кузнечная, Буденного, Митрофана Седина, Коммунаров.

Также традиционно заторы образовались на Ростовском и Тургеневском шоссе, на улицах Зиповская, Офицерская, 40-летия Победы, Московская, Восточно-Кругликовская, Ставропольская, Бургасская.

Кроме того, дорожную ситуацию осложняют несколько ДТП, которые произошли на улицах Школьная, Новороссийская, Старокубанская, Тургеневское шоссе и 2-й Северный мост.

Ранее в интервью «Ъ-Кубань» глава Краснодара Евгений Наумов рассказал о том, что все заявленные дорожные проекты будут реализованы.

«Если мы не будем заниматься транспортом, Краснодар в ближайшее время войдет в Книгу рекордов Гиннеса по пробкам. Основная задача на тот период, который я буду работать главой города,— строительство и расширение дорог. Все те огромные работы, которые сегодня проводятся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", не спасут наш город от пробок»,— сказал мэр.

Тат Гаспарян

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