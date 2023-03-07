Нижний Новгород встал в пробках вечером 7 марта

Пробки мощностью в девять баллов образовались на дорогах Нижнего Новгорода вечером 7 марта, по данным сервиса «Яндекс.Карты». В городе зафиксировано несколько ДТП.

В центре города движение затруднено на улицах Горького, Белинского, Алексеевской, Ванеева, Генкиной, Ильинской, Барминской, на Нижневолжской набережной, Окском съезде. Заторы образовались на Канавинскому мосту, Метромосту, Мызинскому мосту.

В заречной части Нижнего Новгорода стоит Московское шоссе, Сормовское шоссе, Комсомольское шоссе, Кузбасская улица, частично – проспект Ленина.

Ожидается, что ситуация на дорогах улучшится к 19:00, «Яндекс.Карты» прогнозируют четырехбалльные пробки к тому часу.

Анастасия Еремина