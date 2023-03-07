Продажи новых автомобилей Воронежской области в 2022 году сократились на 57%, поддержанных — на 20%

В Воронежской области в 2022 году рынок подержанных автомобилей снизился на 19,4% по сравнению с предыдущим годом. Продано было 79 тыс. машин, тогда как в 2021-м — 98 тыс., сообщает аналитическое агентство Автостат. Рынок региона сократился немного сильнее, чем в целом по России (20,2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в РФ по итогам 2022 года объем рынка составил 4,86 млн поддержанных автомобилей. Лидерами вторичного рынка остались Москва и Подмосковье. Воронежская область занимает 21 место в рейтинге регионов по объему продаж авто с пробегом.

Рынок новых легковых автомобилей в Воронежской области в 2022 году показал снижение на 56,8% к 2021-му. Показатель продаж составил 10,8 тыс. автомобилей. Общероссийское снижение в этом сегменте выше, оно оценивается в 58,7%. В рейтинге регионов область занимает 14 строчку.

Владимир Зоркий

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