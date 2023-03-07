В Черноземье заболеваемость коронавирусом удвоилась за неделю

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 27 февраля по 5 марта в Черноземье было выявлено 9 689 новых случаев заболевания. Это на 95% больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 4 973 случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области с 27 февраля по 5 марта выявлено 724 новых случая коронавируса (неделей ранее — 738, за все время — 168 217). Выздоровело 689 человек (всего — 164 816). Зафиксирован один случай летального исхода (всего — 2 335).

В Воронежской области выявлено 5 788 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 2 468, за все время — 482 405). Выздоровели 2 223 человека (всего — 468 987). Один пациент скончался (всего — 8 621).

В Курской области выявлено 497 новых случаев коронавируса (неделе ранее — 396, за все время — 152 294). Выздоровели 462 человека (всего — 149 024). Случаев летального исхода не было (всего — 2 540).

В Липецкой области выявлен 1 391 новый случай коронавируса (неделей ранее — 520, за все время — 179 776). Выздоровели 835 человек (всего — 174 602). Умерли два пациента (всего — 3 957).

В Орловской области выявлено 414 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 333, за все время — 136 747). Выздоровел 361 человек (всего — 134 154). Умер один пациент (всего — 1 981).

В Тамбовской области выявлено 875 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 518, за все время — 140 567). Выздоровели 223 человека (всего — 136 803). Умерли два пациента (всего — 2 530).

Всего с начала пандемии по 6 марта 2023 года коронавирусом в макрорегионе заболели 1 262 473 человека. За это время выздоровели 1 227 893 пациента (за неделю — 4 791). От последствий COVID-19 скончались 21 963 человека (за неделю — семеро).

О динамике смертности от заболевания в 2022 году — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте