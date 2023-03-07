Суд в Татарстане привлек к ответственности двух операторов связи за пропуск вызовов с подменных номеров

В Татарстане суд привлек к ответственности двух операторов связи за пропуск вызовов с подменных номеров. Об этом говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, летом 2022 года жительнице Татарстана позвонили неизвестные, они обманом похитили у нее 70 тыс. руб. Однако установлено, что злоумышленники связывались с потерпевшей свыше 20 раз через двух иностранных операторов связи с использованием якобы российских номеров телефона. В ведомстве посчитали, что российские операторы связи не воспрепятствовали иностранным соединениям с подменных номеров.

Против операторов были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП («Неисполнение оператором обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть»). Каждого из них оштрафовали на 600 тыс. руб.

"Ъ-Казань"