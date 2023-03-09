Мальдивский отель The Standard запустил специальную оздоровительную программу

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С 7 по 11 марта отель The Standard на Мальдивах представляет для своих гостей велнес-программу, созданную совместно с центром SEVA Experience. Организаторы утверждают, что у гостей курорта будет возможность познакомиться с наиболее популярной программой, сочетающей йогу, медитации и холистический подход.

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SEVA Experience — один из самых популярных оздоровительных центров на Ближнем Востоке, который подготовил специальную программу. Йога также включает в себя дыхательные практики и обучение пению мантр, а для всех желающих повара подготовили специальное оздоровительное меню. К программе можно присоединиться уже сейчас, действовать она будет до 11 марта.