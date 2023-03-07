Санкт-Петербург / Фото 07.03.2023, 16:15 8 марта В этот день, как обычно, мужчины дарили цветы женщинам Как горожане встретили 8 марта — в фотогалерее «Ъ-СПб» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сотрудники полиции возле подземного перехода на фоне тюльпанов Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Девочки с букетами тюльпанов в центре города Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Девочка с мягкой игрушкой и тюльпанами в центре города Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Тюльпаны в уличном киоске во время снегопада в центре города Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Девушка с розой и пожилой мужчина в центре города Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Мужчина покупает букет мимозы в центре города Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Женщина торгует букетами мимозы на улице Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Мужчина и женщина торгуют цветами в центре города Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Мужчины покупают букеты мимозы Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Церемония открытия выставки "Весна. Любовь. Искусство" в Восточном павильоне Михайловского замка Государственного Русского музея Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Церемония открытия выставки "Весна. Любовь. Искусство" в Восточном павильоне Михайловского замка Государственного Русского музея Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Арт-медиация "Прекрасные Венеры и Фрина. О совершенной красоте и правах женщин в искусстве и жизни" в Государственном Русском музее Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Арт-медиация "Прекрасные Венеры и Фрина. О совершенной красоте и правах женщин в искусстве и жизни" в Государственном Русском музее Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Жена участника СВО во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко с женами и матерями участников СВО в преддверии праздника 8 марта Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 14 Сотрудники полиции возле подземного перехода на фоне тюльпанов Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Девочки с букетами тюльпанов в центре города Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Девочка с мягкой игрушкой и тюльпанами в центре города Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Тюльпаны в уличном киоске во время снегопада в центре города Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Девушка с розой и пожилой мужчина в центре города Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Мужчина покупает букет мимозы в центре города Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Женщина торгует букетами мимозы на улице Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Мужчина и женщина торгуют цветами в центре города Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Мужчины покупают букеты мимозы Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Церемония открытия выставки "Весна. Любовь. Искусство" в Восточном павильоне Михайловского замка Государственного Русского музея Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Церемония открытия выставки "Весна. Любовь. Искусство" в Восточном павильоне Михайловского замка Государственного Русского музея Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Арт-медиация "Прекрасные Венеры и Фрина. О совершенной красоте и правах женщин в искусстве и жизни" в Государственном Русском музее Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Арт-медиация "Прекрасные Венеры и Фрина. О совершенной красоте и правах женщин в искусстве и жизни" в Государственном Русском музее Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Жена участника СВО во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко с женами и матерями участников СВО в преддверии праздника 8 марта Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков