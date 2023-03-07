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8 марта

В этот день, как обычно, мужчины дарили цветы женщинам

Как горожане встретили 8 марта — в фотогалерее «Ъ-СПб»

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Сотрудники полиции возле подземного перехода на фоне тюльпанов

Сотрудники полиции возле подземного перехода на фоне тюльпанов

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Девочки с букетами тюльпанов в центре города

Девочки с букетами тюльпанов в центре города

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Девочка с мягкой игрушкой и тюльпанами в центре города

Девочка с мягкой игрушкой и тюльпанами в центре города

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Тюльпаны в уличном киоске во время снегопада в центре города

Тюльпаны в уличном киоске во время снегопада в центре города

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Девушка с розой и пожилой мужчина в центре города

Девушка с розой и пожилой мужчина в центре города

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Мужчина покупает букет мимозы в центре города

Мужчина покупает букет мимозы в центре города

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Женщина торгует букетами мимозы на улице

Женщина торгует букетами мимозы на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Мужчина и женщина торгуют цветами в центре города

Мужчина и женщина торгуют цветами в центре города

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Мужчины покупают букеты мимозы

Мужчины покупают букеты мимозы

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Церемония открытия выставки &quot;Весна. Любовь. Искусство&quot; в Восточном павильоне Михайловского замка Государственного Русского музея

Церемония открытия выставки "Весна. Любовь. Искусство" в Восточном павильоне Михайловского замка Государственного Русского музея

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Церемония открытия выставки &quot;Весна. Любовь. Искусство&quot; в Восточном павильоне Михайловского замка Государственного Русского музея

Церемония открытия выставки "Весна. Любовь. Искусство" в Восточном павильоне Михайловского замка Государственного Русского музея

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Арт-медиация &quot;Прекрасные Венеры и Фрина. О совершенной красоте и правах женщин в искусстве и жизни&quot; в Государственном Русском музее

Арт-медиация "Прекрасные Венеры и Фрина. О совершенной красоте и правах женщин в искусстве и жизни" в Государственном Русском музее

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Арт-медиация &quot;Прекрасные Венеры и Фрина. О совершенной красоте и правах женщин в искусстве и жизни&quot; в Государственном Русском музее

Арт-медиация "Прекрасные Венеры и Фрина. О совершенной красоте и правах женщин в искусстве и жизни" в Государственном Русском музее

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Жена участника СВО во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко с женами и матерями участников СВО в преддверии праздника 8 марта

Жена участника СВО во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко с женами и матерями участников СВО в преддверии праздника 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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Сотрудники полиции возле подземного перехода на фоне тюльпанов

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Девочки с букетами тюльпанов в центре города

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Девочка с мягкой игрушкой и тюльпанами в центре города

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Тюльпаны в уличном киоске во время снегопада в центре города

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Девушка с розой и пожилой мужчина в центре города

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Мужчина покупает букет мимозы в центре города

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Женщина торгует букетами мимозы на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Мужчина и женщина торгуют цветами в центре города

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Мужчины покупают букеты мимозы

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Церемония открытия выставки "Весна. Любовь. Искусство" в Восточном павильоне Михайловского замка Государственного Русского музея

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Церемония открытия выставки "Весна. Любовь. Искусство" в Восточном павильоне Михайловского замка Государственного Русского музея

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Арт-медиация "Прекрасные Венеры и Фрина. О совершенной красоте и правах женщин в искусстве и жизни" в Государственном Русском музее

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Арт-медиация "Прекрасные Венеры и Фрина. О совершенной красоте и правах женщин в искусстве и жизни" в Государственном Русском музее

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Жена участника СВО во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко с женами и матерями участников СВО в преддверии праздника 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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