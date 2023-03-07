В Перми стоимость букета цветов на 8 Марта оказалась самой низкой среди крупных городов

В сервисе интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» подсчитали, как меняются цены на цветы в крупных городах РФ в преддверии 8 Марта. Как сообщили в пресс-службе «Тинькофф Касса», в Перми стоимость букета к 8 Марта в этом году составит 1131 руб.— это на 12,6% меньше, чем в 2022 году. Цена букета в Перми оказалась самой низкой среди крупных городов и на 42% меньше, чем в среднем по России (средняя цена букета — 1962 руб.).

В рейтинг «Тинькофф Касса» вошли 16 крупнейших городов страны. Самые высокие средние чеки на цветы 8 Марта будут в Москве — 2774 руб. (+2,6% к 2022 году), Уфе — 2568 руб. (+48%) и Санкт-Петербурге — 2213 руб. (+9%).

Самые дешевые букеты цветов 8 Марта, помимо Перми (1131 руб.), будут в Ростове-на-Дону — 1347 руб. (20,8%) и Нижнем Новгороде — 1508 руб. (5,6%), прогнозируют в «Тинькофф Касса».

В исследовании сервис использовал обезличенные данные об оборотах бизнеса и транзакциях 28 млн клиентов «Тинькофф» с 2019 по 2023 год. Прогноз на 2023 год сервис построил с использованием сервиса аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта ETNA.