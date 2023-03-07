Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:25

В Перми стоимость букета цветов на 8 Марта оказалась самой низкой среди крупных городов

В сервисе интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» подсчитали, как меняются цены на цветы в крупных городах РФ в преддверии 8 Марта. Как сообщили в пресс-службе «Тинькофф Касса», в Перми стоимость букета к 8 Марта в этом году составит 1131 руб.— это на 12,6% меньше, чем в 2022 году. Цена букета в Перми оказалась самой низкой среди крупных городов и на 42% меньше, чем в среднем по России (средняя цена букета — 1962 руб.).

В рейтинг «Тинькофф Касса» вошли 16 крупнейших городов страны. Самые высокие средние чеки на цветы 8 Марта будут в Москве — 2774 руб. (+2,6% к 2022 году), Уфе — 2568 руб. (+48%) и Санкт-Петербурге — 2213 руб. (+9%).

Самые дешевые букеты цветов 8 Марта, помимо Перми (1131 руб.), будут в Ростове-на-Дону — 1347 руб. (20,8%) и Нижнем Новгороде — 1508 руб. (5,6%), прогнозируют в «Тинькофф Касса».

В исследовании сервис использовал обезличенные данные об оборотах бизнеса и транзакциях 28 млн клиентов «Тинькофф» с 2019 по 2023 год. Прогноз на 2023 год сервис построил с использованием сервиса аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта ETNA.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...