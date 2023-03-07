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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 7 марта

Яркие кадры вторника

Сотрудник ДПС в канун Международного женского дня, протесты во Франции и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Москва. Сотрудник ДПС с букетом тюльпанов на проспекте Мира

Москва. Сотрудник ДПС с букетом тюльпанов на проспекте Мира

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Лион, Франция. Участники протестов против пенсионной реформы

Лион, Франция. Участники протестов против пенсионной реформы

Фото: Laurent Cipriani / AP

Москва. Администратор Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов на оглашении приговора в Тимирязевском суде

Москва. Администратор Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов на оглашении приговора в Тимирязевском суде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

ДНР. Военнослужащие с цветами для работниц медотряда особого назначения Южного военного округа

ДНР. Военнослужащие с цветами для работниц медотряда особого назначения Южного военного округа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дубай, ОАЭ. Посетитель ледового катка

Дубай, ОАЭ. Посетитель ледового катка

Фото: Reuters / Amr Alfiky

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Москва. Сотрудник ДПС с букетом тюльпанов на проспекте Мира

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Лион, Франция. Участники протестов против пенсионной реформы

Фото: Laurent Cipriani / AP

Москва. Администратор Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов на оглашении приговора в Тимирязевском суде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

ДНР. Военнослужащие с цветами для работниц медотряда особого назначения Южного военного округа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дубай, ОАЭ. Посетитель ледового катка

Фото: Reuters / Amr Alfiky

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