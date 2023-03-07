Фото дня: 7 марта

Сотрудник ДПС в канун Международного женского дня, протесты во Франции и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Москва. Сотрудник ДПС с букетом тюльпанов на проспекте Мира Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Лион, Франция. Участники протестов против пенсионной реформы Фото: Laurent Cipriani / AP Москва. Администратор Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов на оглашении приговора в Тимирязевском суде Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото ДНР. Военнослужащие с цветами для работниц медотряда особого назначения Южного военного округа Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Дубай, ОАЭ. Посетитель ледового катка Фото: Reuters / Amr Alfiky Следующая фотография 1 / 5 Москва. Сотрудник ДПС с букетом тюльпанов на проспекте Мира Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Лион, Франция. Участники протестов против пенсионной реформы Фото: Laurent Cipriani / AP Москва. Администратор Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов на оглашении приговора в Тимирязевском суде Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото ДНР. Военнослужащие с цветами для работниц медотряда особого назначения Южного военного округа Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Дубай, ОАЭ. Посетитель ледового катка Фото: Reuters / Amr Alfiky