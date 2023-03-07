Двух нижегородцев посмертно наградили за участие в спецоперации

Военнослужащие Николай Агафонов и Олег Ежелев посмертно удостоены ордена Мужества за участие в спецоперации на Украине. Награды переданы родителям бойцов, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода. Церемония прошла в администрации Автозаводского района.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля 2022 года. Информация о потерях среди российских военнослужащих засекречена. Минсоцполитики Нижегородской области с конца 2022 года не предоставляет данные об объемах выплат из бюджета родственникам погибших военнослужащих – в ноябре 2022 года сообщалось, что средства получили семьи 128 погибших нижегородцев.

Анастасия Еремина