Совет директоров «Русагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров компании сельскохозяйственного производителя «Русагро» дал рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании. Окончательное решение будет принято на годовом собрании акционеров, которое запланировано на 31 марта.

Дивидендная политика «Русагро» предусматривает выплаты дивидендов в размере не меньше 50% чистой прибыли. Ранее компания платила их дважды в год — по итогам первого полугодия и года. Промежуточные дивиденды в 2021 году составили $119,7 млн, итоговые не выплачивались. Компания приняла решение из-за неопределенности «в связи с текущей ситуацией в отношении России и Украины». Финансовый директор компании Александр Тарасов накануне, 6 марта, сообщил в ходе телефонной конференции, что «Русагро» планирует восстановить выплату дивидендов в будущем, передает «Интерфакс».

Лондонская фондовая биржа в марте 2022 года приостановила торги расписок Ros Agro PLC. Летом акционеры, расписки которых учитывались в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании. Группа «Русагро» намерена в 2023 году покинуть Лондонскую фондовую биржу и получить листинг для глобальных депозитарных расписок на бирже другой страны.

Леонид Уварчев