В Армавире задержали двух вандалов, исписавших стены дома аэрозольной краской

В Армавире задержали вандалов, исписавших стены дома на улице Маркова аэрозольной краской. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю

В ночь на 7 марта вневедомственная охрана получила сообщение о двух злоумышленниках в черных куртках и медицинских масках, наносивших надписи с помощью баллончика с черной краской. Сообщалось, что молодые люди скрылись на автомобиле «Лада Приора».

«Росгвардейцы, двигаясь по улице Каспарова, заметили похожий по описанию автомобиль. В машине, как выяснилось позже, находились 26- и 23-летний местные жители»,— говорится в сообщении.

В выявленном автомобиле при осмотре был обнаружен рюкзак с краской и трафаретами. Злоумышленников передали полиции.

Анастасия Донскова

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