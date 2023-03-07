Власти Воронежа могут создать дирекцию по работе с инвесторами в третью очередь реконструкции Петровской набережной

Мэр Воронежа Вадим Кстенин «для оперативной координации работы» по третьей очереди реконструкции Петровской набережной поручил проработать вопрос организации дирекции по строительству для ежедневной оценки предлагаемых проектов, интеграции их в концепциюи разработки проектных решений. Об этом господин Кстенин сообщил в своем Telegram-канале по итогам «установочной» встречи с потенциальными инвесторами «крупнейшего в России оператора по обслуживанию и содержанию парков, который выразил желание работать с территорией после ее открытия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бизнес предложил создать на набережной ледовую арену, колесо обозрения, медицинский центр, спортивный кластер с закрытыми и открытыми полями и термальный комплекс. «Речь идет о работе пространства в круглогодичном и круглосуточном режиме», — отметил Вадим Кстенин.

При этом от каждого инвестора в мэрии ждут концептуальное видение и экономику проектов для дальнейшей визуализации пространства с архитекторами. «Пока мы каждую локацию не проанализируем, не поймем, как она будет в работать сама по себе и в связке с другими, к практической реализации приступать не будем», — пояснил глава Воронежа.

Реконструкция Петровской набережной запланирована в три этапа. Контракт на первую очередь за 762,2 млн руб. получили «Россети». Во второй этап власти планируют вложить еще около 675 млн. В третью очередь Вадим Кстенин ждет уже частных инвестиций: «минимум» 17 млрд, а «по-хорошему» — порядка 30 млрд.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Россети" закинули в воду».

Владимир Зоркий