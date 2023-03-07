Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Nissan Motor до спекулятивного уровня

Сегодня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило о понижении кредитного рейтинга японского автоконцерна Nissan Motor на одну ступень — с BBB- до BB+, который у агентства уже считается спекулятивным («мусорным»).

Снижение кредитного рейтинга до спекулятивного уровня означает, что Nissan предстоит выплачивать более высокие проценты по новым облигациям. Таким образом новые заимствования на кредитном рынке будут обходиться компании дороже.

S&P объяснила свое решение тем, что «результаты компании были блеклыми в последние три года», добавив, что последствия мировых проблем с логистикой, скорее всего, продолжатся и в нынешнем году. Кроме того, агентство отметило, что «во второй половине года мы ожидаем ослабление спроса на новые автомобили в США и Европе, что окажет давление на розничные цены».

Кредитный рейтинг Nissan от другого ведущего агентства, Moody`s, находится на уровне Baa3, что в классификации этого агентства на одну ступень выше спекулятивного уровня.

Евгений Хвостик