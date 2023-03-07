Минобороны призвали хранить историю

Управляющее ведомственными здравницами учреждение Минобороны РФ арбитражный суд обязал начать работы по сохранению военного санатория в Сочи. В 2020 году комплекс «Сочинский», главный корпус которого построен в 1934 году, был признан объектом исторического наследия. Акт осмотра объекта отразил трещины в стенах и полу, а также неудовлетворительное состояние внешнего вида здания. Разработку проекта реставрации оценили в 125 млн руб. Представители учреждения заявили в суде, что это неподъемная для него сумма. Суд, сославшись на позицию Верховного суда, не принял эти доводы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mil-ru.ru Фото: mil-ru.ru

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение кубанского арбитража, обязавшего ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс “Сочинский”» разработать научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению здравницы. Санаторный комплекс является объектом культурного наследия федерального значения. Истцом в деле выступила администрация Краснодарского края. Судебный акт вступил в законную силу.

Как следует из материалов дела, опубликованного в картотеке суда, речь идет о действующем санатории «Сочинский» на Курортном проспекте, известном в прошлом как санаторий Рабоче-крестьянской Красной Армии им. К. Е. Ворошилова.

На сайте ФГБУ указано, что учреждение имеет девять филиалов, одним из которых является сочинский санаторий, возведенный в 1934 году по проекту Юрия Шенкевича. В 1942 году здание использовалось в качестве Военного госпиталя. После войны были построены новые корпуса, в 2006 году объект был переименован в Сочинский центральный военный санаторий Минобороны, а в 2011 году вошел в состав ФГБУ.

В ноябре 2020 года власти Краснодарского края выдали санаторию охранное обязательство, поскольку его ансамбль был включен в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ. В состав ансамбля входят главный, административный, лечебный и спальные корпуса, фуникулер, который доставляет отдыхающих к морю, фонтан, беседки-перголы, парк и парковые скульптуры.

В соответствии с охранным обязательством санаторий до конца 2021 года был обязан разработать и представить в региональный орган охраны объектов культурного наследия научно-проектную документацию на проведение работ по его сохранению. Однако, как говорится в судебном определении, этого сделано не было.

Согласно акту осмотра, в разных корпусах санатория имеются трещины в стенах, полах и отмостках, разрушения бетонных плит

Согласно акту осмотра, на который сослался суд, в разных корпусах санатория имеются трещины в стенах, полах и отмостках, разрушения бетонных плит, имеются следы коррозии, следы протечек на крышах. «В неудовлетворительном состоянии находятся входная группа, декоративные вазы в парке и возле фонтана, колонны пергол имеют сколы и поросли мхом в нижней части», - сообщается в документе.

Представитель санаторного комплекса в ходе рассмотрения дела заявлял, что не может заключить договор на разработку научно-проектной документации, на которую требуется порядка 124,8 млн руб. Разработка указанной документации, по его словам, может быть обеспечена только за счет бюджета Минобороны и в рамках целевой государственной программы «Развитие культуры».

Суд принял решение обязать санаторный комплекс оборонного ведомства в течение 12 месяцев с момента вступления решения в силу разработать и представить кубанским властям на согласование научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению здравницы. Отсутствие финансирования бюджетного учреждения, по мнению суда, не является основанием для освобождения ФГБУ от исполнения требований охранного обязательства, что подтверждается позицией Верховного суда.

Адвокат Евгений Кабашный считает, что курортному комплексу в любом случае придется изыскивать средства на разработку научно-проектной документации даже с учетом дороговизны стоимости работ. В то же время он указал, что собственника имущества учреждения нельзя будет привлечь по неисполненному обязательству к субсидиарной ответственности в силу действующего законодательства.

Михаил Волкодав

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