Экс-сотрудник муниципального предприятия Магнитогорска обвиняется в мошенничестве

В Челябинской области следственные органы предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) бывшему начальнику структурного подразделения муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Максиму Нефедову. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2022 году сотрудник МУП похитил у предприятия более 300 тыс. руб., якобы потраченных на приобретение автозапчастей по муниципальному контракту. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре 2022 года сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и начальника муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко. Они обвиняются в получении особо крупных взяток. В ходе расследования этого дела и обнаружилось мошенничество, в котором обвиняют начальника подразделения МУП.