Присвоены первые звания Герой Приморского края участникам спецоперации

Губернатор Олег Кожемяко присвоил звание Герой Приморского края двум участникам специальной военной операции (СВО). Один из них погиб, другой пропал без вести. Награды сегодня, 7 марта, были вручены семьям военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кожемяко

Фото: Правительство Приморского края Олег Кожемяко

Фото: Правительство Приморского края

«Командир роты морской пехоты 155-й гвардейской отдельной бригады Тихоокеанского флота Мурад Магомедов, выполнив боевую задачу по блокировке и уничтожению подразделений, огневых средств и техники врага, получил смертельное ранение. Летчик Евгений Осипов во время боевого вылета успешно выполнил задачу, но был сбит и до сих пор числится пропавшим без вести»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

«Героические подвиги Евгения и Мурада — пример того, как наше многонациональное государство в трудную минуту всегда вместе вставало на пути врага, плечом к плечу выполняли поставленные задачи. Они честно, добросовестно и мужественно выполняли свой воинский долг по защите Отечества. Ценой своей жизни защитили других, следуя примеру подвигов дедов и прадедов на той же самой земле в борьбе с нацистами»,— заявил на церемонии награждения господин Кожемяко.

Морпех Магомедов и летчик Осипов стали первыми военнослужащими, получившими звание Героя Приморского края.

Награда была учреждена решением парламента региона в декабре прошлого года. Она будет присуждаться «гражданам России за подвиги, совершенные во время участия в СВО», сообщало ранее правительство края. Помимо соответствующего знака отличия награжденным полагается денежная премия в размере 1 млн руб.

При вручении знака посмертно средства сможет получить супруга, а при ее отсутствии — родители либо усыновители героя, поясняли краевые власти. Участников СВО имеют право представлять к награде командующие объединениями вооруженных сил РФ, командиры отдельных соединений и воинских частей, постоянно дислоцированные на территории Приморья.

Алексей Чернышев, Владивосток