Ужас и тоска

В российский прокат вышел фильм Костаса Марсаана, известного также как Константин Данилов, «Детектор». Якутский специалист по фольклорным ужасам («Мой убийца», 2016; «Иччи», 2020) на сей раз поставил на студии имени Максима Горького триллер из жизни неопределенной российской провинции. На взгляд Михаила Трофименкова, «Детектор» тоже получился своего рода фольклорным опусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Детектор»

Фото: AVK`PRO Кадр из фильма «Детектор»

Фото: AVK`PRO

Экранное пространство, как пазл, складывается у Марсаана из локаций, до зубной боли знакомых по другим фильмам: если угодно, можно назвать этот пазл современной мифологией России или новорусской злой волшебной сказкой.

Состоит он, во-первых, из бескрайних заснеженных просторов, прорезанных эффектно-банально снятыми с воздуха трассами. Во-вторых, из нереально роскошных вилл, на которых живут такие психотерапевты, как Роман (Кирилл Кяро) и его жена, экс-оперативница Виктория (Екатерина Вилкова). В-третьих, из детских домов, где под гнетом противной директорши маются зубастые детки с паранормальными способностями. Ну, и еще из избушек на курьих ножках, где когда-то приключилось чего-то страшное.

Живут в этом выморочном мире столь же скучные и столь же узнаваемые персонажи. Как водится в современном кино, никаких характеров у них нет. Единственное объяснение их поведения сводится к магическому слову «травма».

Виктория травмирована тем, что после нападения серийного убийцы не может иметь детей. До того, находясь на месте зверского убийства, она не только оставила напарника за дверью, но даже бахил не надела, чтобы следы не затоптать.

Даша, временно (типа взяли на уикенд) приемная дочь Виктории и Романа, травмирована гибелью родителей при пожаре, в котором, судя по замашкам дитяти, ее стоило бы в первую очередь заподозрить. Еще один промежуточный персонаж травмирован в прямом смысле слова: Виктория оторвет ему ногу, оказавшуюся протезом времен Первой чеченской войны. Наконец, Роман травмирован по определению: когда это мы в последний раз видели на экране вменяемого психиатра? Что касается Кости (Гела Месхи), экс-любовника и напарника Вики, то этот опер истекает эмпатией ко всему сущему до такой степени, что его давно пора отправить в терапевтический отпуск.

Похоже, что единственные вменяемые люди на экране — анонимные и безликие росгвардейцы, которые в финале, осыпаемые нежным снежным пухом, идут брать маньяка под белы рученьки.

Унылая банальность персонажей и локаций была бы сама по себе не страшна, если бы Марсаан исполнил данное им зрителям в первых кадрах своего фильма обещание рассказать страшную-страшную сказку.

В конце концов, любой добротный жанровый опус состоит из набора клише, которые авторы фильма перемешивают в новых комбинациях. Главное, чтобы было не скучно и по возможности внятно. «Детектор» скучен и невнятен.

То есть сказать, что он невнятен, значит не сказать ничего. Ни один из сюжетных ходов не отработан от слова «вообще». Предполагаемые обстоятельства таковы. Некий душегуб зарезал несколько молодых мужчин, отрезал им головы, замариновал черепа в банках, из кожи их лиц нашил себе ритуальных масок, а потом исчез с правоохранительных радаров. Кто сей душегуб — загадка невеликая, да зритель и сам догадается, едва тот появится на экране. Но почему он убивал, почему перестал убивать, зачем ему эти маски — все это остается без объяснений.

Даша, ребенок с задатками сатанинского отродья, привлекает внимание Виктории, поскольку ее рисунки, нормальные каляки-маляки, на взгляд травмированной отставницы — но никак не на зрительский взгляд, — содержат в себе разгадку серийных убийств. Почему это так, остается секретом, как и гибель Дашиных родителей. Единственное объяснение, которое дадут авторы только в финальных титрах, это то, что девочка обладает экстрасенсорными особенностями. Спасибо, мы и сами догадались, но нельзя ли поподробнее?

Кто-то из критиков приписал сюжету «Детектора» свойство «фильма с вырезанными кадрами». Дескать, что-то там загадочное маячило за полотном экрана, да так и осталось «вещью в себе». Боюсь, что все гораздо проще. Сценарная беспомощность компенсировалась в глазах продюсеров модным якутским трендом. А режиссер, оказавшись в тенетах московского кинопроизводства, растерял свое модное своеобразие.