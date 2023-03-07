Экс-председателя думы Асбеста оштрафовали за видео с обстрелом роддома в Мариуполе

Асбестовский городской суд (Свердловская область) признал бывшего председателя местной думы Андрея Самарина виновным по двум протоколам о злоупотребление свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Суммарно его оштрафовали на 60 тыс. руб., сообщил источник «Ъ-Урал» в силовых структурах региона. Решение вынесли накануне, 6 марта.

По словам источника, административные дела возбудили из-за публикации Андреем Самариным видео с обстрелом роддома в Мариуполе в марте 2022, которое якобы устроили российские военные. «Самарин тогда утверждал, что на кадрах российские военные. Впоследствии удалось доказать, что это фейк, и российская сторона к этому отношения не имеет»,– подчеркнул собеседник «Ъ-Урал».

Андрей Самарин заявил, что видео были опубликованы на его странице во «ВКонтакте», однако он удалил их еще прошлым летом после того, как его оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. «Тогда я удалил всю спорную информацию из своих соцсетей. Однако, когда несколько недель назад меня вызвали в полицию по свежим протоколам, я узнал, что силовики проводили мероприятия из-за видео о Мариуполе еще в июле-августе»,– отметил экс-политик в разговоре с «Ъ-Урал».

Он добавил, что не будет обжаловать штрафы по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, потому что «не видит перспектив победить в суде». Господин Самарин добавил, что не собирается больше публиковать «спорную» информацию.

Андрей Самарин возглавлял думу Асбеста до августа 2019 года. Тогда горсуд лишил его мандата из-за нарушений в декларации о доходах. По результатам проверки городской прокуратуры выяснилось, что депутат не задекларировал недостроенный дом.

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