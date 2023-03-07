В Петербурге резко выросло производство одежды, транспорта и оборудования

Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам января составил 1,9% относительно аналогичному периоду прошлого года. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Валерия Москаленко.

Наибольший рост производства наблюдается в производстве одежды — в 3 раза. Положительная динамика отмечается в сфере транспортных средств и оборудования (в 2,1 раза), металлургии (66,3%), мебели (32,5%), пищевых продуктов (24,2%), компьютеров, электроники и оптики (15,2%). Несмотря на это, розничная торговля в городе упала на 12,2%, следует из данных Петростата.

В сфере услуг вырос рынок транспортировки и хранения на 12,4% — до 120,9 млрд руб. к январю 2023. Телекоммуникационные услуги остались на уровне 2022 года — 12,7 млрд руб. Оборот общепита в Петербурге же за год вырос на 38,9% (до 15,5 млрд руб.)

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