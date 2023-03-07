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Коммерсантъ FM
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ЦБ аннулировал брокерскую лицензию «Яндекс банка»

Банк России аннулировал лицензию АО «Яндекс банк» на осуществление брокерской деятельности. Решение об этом регулятор принял 6 марта.

«Яндекс банк» сам обратился к ЦБ с заявлением об аннулировании брокерской лицензии. В организации заявили РБК, что соответствующие услуги не являются «приоритетными на данном этапе».

«Яндекс» приобрел банк «Акрополь» в июле 2021 года. За 100% акций будущего «Яндекс банка» компания заплатила около 1,1 млрд руб., в том числе 75 млн руб. в качестве премии к капиталу за покупку. Все лицензии (в том числе и брокерская, от 21 декабря 2000 года) тогда же перешли к новому собственнику. По итогам 2022 года капитал «Яндекс банка» превысил 4 млрд руб. (рост в три раза год к году).

Подробнее о финансовом бизнесе российского IT-гиганта – в материале «Ъ» «В "Яндексе" нашелся капитал для банка».

Григорий Лейба

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