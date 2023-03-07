Трассу Челябинск – Екатеринбург перекроют из-за установки надземного перехода

На федеральной трассе Челябинск – Екатеринбург ограничат движение транспорта в ночь с 9 на 10 марта. Это связано установкой надземного модульного пешеходного перехода, сообщает ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Надземный переход будут устанавливать на 34 км трассы в районе деревни Урефты Сосновского района. 9 марта с 23:00 до 23:40 дорогу на этом участке полностью закроют, с 22 часов 9 марта до 00:40 10 марта здесь будет ограничена скорость движения. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и следить за знаками.

В ночь с 6 на 7 марта на 40 минут закрывали трассу М5 «Урал» для установки надземного пешеходного перехода в районе поселка Федоровка (1866 км).