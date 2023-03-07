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Коммерсантъ FM
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Футболист «Локомотива» Тикнизян будет выступать за Армению

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян будет играть за национальную сборную Армении. Об этом сообщает Федерация футбола Армении. 23-летний спортсмен сказал, что это решение «было полностью его инициативой и личным выбором».

Тикнизян в 2021 году перешел в «Локомотив» из ЦСКА, до этого в 2020 году на правах аренды переходил в курский «Авангард». В текущем сезоне сыграл в 25 матчах. Ранее выступал за молодежную сборную России (туда входят игроки до 21 года), в ее составе отыграл в семи встречах.

Лаура Кеффер

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