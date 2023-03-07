Сделка о покупке акций петербургского Melon Fashion Group сорвалась из-за несговорчивости совладельцев

В воскресенье вечером шведская Eastnine (основной владелец Melon Fashion Group — управляет магазинами Zarina, Befree, Love Republic и Sela) сообщила о расторжении соглашения о покупке АФК «Система» 47,7% акций ритейлера российской компанией. Обе компании не сообщили о причинах. По данным двух источников «Ъ» на розничном рынке, причиной разрыва стала невозможность консолидации «Системой» большего пакета акций ритейлера.

В октябре 2022 года АФК заключила соглашение о покупке у шведских инвесткомпаний Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов 47,7% акций петербургского MFG. Планировалось, что сумма сделки составит 15,8 млрд руб., весь бизнес был оценен примерно в 33,1 млрд руб.

АФК планировала выкупить акции у других совладельцев для консолидации в своих руках всего бизнеса. Однако топ-менеджеры компании не готовы были расстаться со своей долей, поясняет один из собеседников «Ъ». В АФК «Система», Eastnine, Melon Fashion Group отказались от комментариев.

Melon Fashion Group основана в 2005 году на базе швейной фабрики «Первомайская заря» в Санкт-Петербурге. По собственным данным, на конец 2022 года в группу входило более 850 магазинов в 180 городах России, а также Казахстана, Армении и Белоруссии. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Мелон Фешн Груп» в 2021 году выросла на 49% год к году, до 37,3 млрд руб., чистая прибыль — вдвое, до 3,2 млрд руб.

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