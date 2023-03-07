Сын экс-министра обороны Сердюкова продал родственнице долю в крупном петербургском банке

Сын бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Сергей Сердюков избавился от принадлежащих ему 2,8% акций банка «Санкт-Петербург». Как следует из ЕГРЮЛ, предприниматель продал владеющее пакетом ценных бумаг ООО «Инвестпроект» своей двоюродной сестре Юлии Багиевой, обратил внимание «Деловой Петербург».

Как отмечает издание, Сергей Сердюков стал учредителем «Инвестпроекта», получив компанию от отца в 2017 году. До этого ООО принадлежало матери Юлии Багиевой, Галине Пузиковой. Господа Сердюковы с июня 2022 года находится в санкционных списках США.

Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны России в 2007-2012 годах, выйдя в отставку и став фигурантом уголовного дела о халатности после коррупционного скандала на предприятии «Оборонсервис». С 2018 года господин Сердюков занимает пост в правлении «Объединенной строительной корпорации» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Ранее в СМИ появилась информация, что что господин Сердюков эмигрировал в Объединенные Арабские Эмираты. В «Ростехе» позже опровергли это, заявив, что директор «на работе, это абсолютно точно».

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