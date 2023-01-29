В «Ростехе» отрицают отъезд Сердюкова за границу

Бывший глава Минобороны России Анатолий Сердюков не уезжал за границу, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Господин Сердюков работает в корпорации в должности индустриального директора авиационного комплекса.

Утром 29 января Telegram-канал BRIEF со ссылкой на слова бывшего вице-президента Александра Руцкого сообщил, что господин Сердюков эмигрировал в Объединенные Арабские Эмираты. «Где Руцкой — не знаем, но Сердюков на работе — это абсолютно точно»,— сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны России в 2007–2012 годах. Его отправили в отставку на фоне коррупционного скандала и расследования дела о махинациях в компании «Оборонсервис». В 2013 году против него возбудили дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ), но в 2014 году он был амнистирован. С 2018 года господин Сердюков занимает пост в правлении «Объединенной строительной корпорации», которая входит в «Ростех».

Олеся Павленко