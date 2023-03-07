В Адыгее экс-приставов будут судить за продажу машины должника

В Адыгее завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших судебных приставов, которые незаконно продали арестованный автомобиль должника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Судебный пристав-исполнитель Тахтамукайского районного отделения судебных приставов УФССП по Адыгее получил исполнительное производство, по которому был арестован автомобиль должника для последующей продажи на публичных торгах. Однако пристав решил завладеть транспортным средством.

Он договорился с другим судебным приставом-исполнителем этого же отдела, и в ноябре 2021 года они изъяли у должника машину под предлогом продажи на торгах. После этого они внесли ложные сведения о поступлении заявления о снятии обеспечительных мер, и судебный пристав отменил запрет на регистрационные действия в отношении изъятого автомобиля. Приставы продали машину и потратили не менее 700 тыс. руб. Должнику был нанесен вред более чем на 560 тыс. руб.

В зависимости от роли каждого на приставов завели уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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