Самовольно оставивший часть и угнавший автомобиль контрактник осужден на пять лет колонии

Пермский военный гарнизонный суд признал военнослужащего-контрактника виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации и в угоне автомобиля, приговорив его к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установили следствие и суд, в июле 2022 года военнослужащий-контрактник не явился на службу в свою войсковую часть. При этом в органы государственной власти и военного управления о себе не заявлял, обязанностей военной службы не исполнял. В начале ноября 2022 года он же угнал автомобиль, но был задержан полицейскими. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину.

При назначении наказания подсудимому военный суд принял во внимание признание вины, раскаяние, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительную характеристику по месту жительства, участие в специальной военной операции, а также его семейное положение — рос и воспитывался без отца с шести лет, что отразилось на его воспитании.

Приговором Пермского гарнизонного военного суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 30 тыс. руб.