Бывший первый зампред гордумы Воронежа отбыл срок за мошенничество без нарушений

Бывший первый заместитель председателя городской думы Воронежа Александр Провоторов за время отбывания наказания за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) не допускал нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Толмачев Фото: Сергей Толмачев

Согласно его характеристике из СИЗО-3, которое он покинул досрочно, Провоторов не привлекался к дисциплинарной ответственности, не допускал нарушений режима содержания, соблюдал распорядок дня, работал, посещал храм, а также получил два поощрения в виде благодарности и дополнительного длительного свидания. До выхода на свободу экс-депутат содержался не в обычных, а в облегченных условиях отбывания наказания, посещал мероприятия воспитательного характера, делал на них правильные выводы и пользовался уважением коллектива.

В марте прошлого года Александра Провоторова приговорили к двум годам лишения свободы за обман летом 2020 года своего коллеги, депутата от «Единой России» — генерального директора торгово-выставочного центра «Ярмарка» Александра Жукова. Как установлено в суде, Александр Провоторов пообещал господину Жукову успешное переизбрание за 1 млн руб., но взятые на себя обязательства не выполнил.

До приговора Провоторов полностью возместил ущерб. Господин Жуков поддержал его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Александр Провоторов является потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) против своего бывшего коллеги Романа Жогова. По версии следствия, господин Жогов добился фиктивного трудоустройства своей супруги на ООО «Воронежский опытно-механический завод», которое возглавлял господин Провоторов. Тот утверждает, что переводил жене господина Жогова деньги, думая, что они идут на финансирование деятельности реготделения партии «Единая Россия». Обвиняемый утверждает, что инициатором трудоустройства был сам Провоторов.

Сергей Толмачев