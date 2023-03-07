Верховный суд отказал ВЭБ.РФ во взыскании 1,8 млрд рублей со страховых компаний

Верховный суд России отклонил иск госкорпорации ВЭБ.РФ, которая пыталась взыскать около 1,8 млрд руб. с четырех российских страховых компаний. Ответчиками по иску выступали «Росгосстрах», «Согласие», ВСК и «Гута-Страхование».

Согласно данным картотеки арбитражных дел, судьей ВС РФ Денисом Тютиным отклонена кассационная жалоба ВЭБа, который просил передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Иск связан с действиями арбитражного управляющего Михаила Котова в деле о банкротстве ОАО «Амурметалл» (Хабаровский край). Процедура была инициирована самим заводом в 2013 году.

Господин Котов был назначен конкурсным управляющим предприятия, задолженность которого перед ВЭБом составляла около 5,4 млрд руб. Михаил Котов отказал госкорпорации ВЭБ во взыскании доли от выручки банкрота в размере $60,1 млн, сообщали «Ведомости» в январе 2017 года. По его мнению, расчеты с кредитором, чьи права обеспечены залогом, проводят только после реализации предмета залога. Впоследствии суды признали этот отказ неправомерным, а господин Котов был отстранен. После этого пользу ВЭБ.РФ были взысканы убытки в размере 1,8 млрд руб.

Ответственность управляющего была застрахована ООО «СК ''Согласие''», ПАО «СК ''Росгосстрах''», АО «Гута-Страхование», ООО «БИН Страхование», правопреемником которого после передачи страхового портфеля стала компания ВСК. ВЭБ.РФ попытался взыскать убытки с этих компаний, однако несколько судебных инстанций отказались удовлетворять требования госкорпораций. Правомерность данных решений подтвердил ВС РФ.

Александр Кислов