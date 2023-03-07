Перевозки пассажиров поездами по маршруту Ростов-Азов увеличились на 80% в 2023 году

За два месяца текущего года пригородными поездами было перевезено 46 тыс. пассажиров по направлению Ростов-Азов. Это на 80% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба СКЖД.

По данным компании, наиболее часто электричками по данному направлению пользуются жители города Батайска. Так, за прошедшие месяцы 30% билетов было куплено именно батайчанами. Также часто в Азов из Ростова ездят студенты — более 8,7 тыс. проездных было приобретено по студенческой льготе.

На маршруте Ростов-Азов курсирует шесть пар поездов по будням и две пары — по выходным. Составы останавливаются на платформах: Заречная, 1352 км, Электродепо, Батайск, ОП 3 км, Стройдеталь, ОП 8 км, Весна (12 км), Кулешовский, ОП 21 км, ОП 23 км, Красногоровка.

Анастасия Назарова